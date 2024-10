Reggina, Toscano: ‘Vibonese nel gioco e nei movimenti più temibile del Bari’

Altro passaggio fondamentale per la Reggina, è la trasferta di Vibo. La presentazione dell’incontro come sempre affidata a mister Toscano: “La certezza parte dal pubblico, sempre a sostegno e presente. Noi ci siamo ritrovati in quello che sappiamo fare meglio, imponendo gioco e mentalità. E’ stata fatta una grande prestazione, siamo consapevoli che dovrà essere questa la Reggina fino alla fine della stagione.

La Vibonese ha una precisa identità, un calcio definito, allenatore zemaniano e molto preparato. All’andata siamo stati bravi noi, perchè loro hanno dimostrato anche in quella circostanza di essere una buona squadra. E’ un derby, quindi non una gara come le altre, sono pericolosi nei movimenti e nel gioco, forse più temibili e pericolosi del Bari. Lavoriamo su soluzioni alternative, come avete già visto con Blondett. Sugli esterni Liotti è recuperato, Rolando ha fatto una grande gara.

Riguardo il mercato sono molto soddisfatto perchè abbiamo fatto in anticipo quello che volevamo. Rubin si sta allenando con grande serietà ed intensità, Doumbia sta recuperando dall’infortunio. Qui c’è un obiettivo comune e la dimostrazione arriva soprattutto da chi fino ad ora ha giocato meno.

Degli assenti non si è mai parlato perchè le prestazioni sono arrivate comunque. Il gruppo riesce a sopperire a tutto questo. Bertoncini e Garufo si aggregheranno la prossima settimana, un pò di più ci vorrà per Doumbia e Bresciani, mentre Marchi è convocato per Vibo. Formazione già decisa”.