Reggina, in tre piombano su Porcino. L’uomo derby vicino ai saluti

Non c’è scritto da nessuna parte che il percorso di Porcino e De Francesco debba necessariamente viaggiare sugli stessi binari. Nonostante i due alla Reggina siano accomunati da tante cose, nonostante i due non abbiamo deciso di non rinnovare il contratto, nonostante i due abbiano lo stesso procuratore.

Il dato comune è rappresentato dalle richieste, numerose per entrambi, che continuano ad arrivare all’agente Bruno Larosa. Ci sarebbe solo da scegliere e trovare la soluzione migliore in serie C, qualche sirena giunge anche dalla cadetteria.

Il mercato di gennaio ci insegna da sempre che la maggior parte delle trattative, soprattutto dove c’è carenza di liquidità, si concludano nei giorni finali ed anche in questo caso ci sarà una conferma ad una regola non scritta.

Toti Porcino, rispetto allo stesso De Francesco, è colui che già si trova in organico il sostituto e tutto lascia pensare che per l’esterno reggino, non ci sia più alcuna possibilità di trovare spazio nello scacchiere di Maurizi.

Veri gli interessamenti del Catanzaro, come anche quelli di Pisa e Catania. Sarà una questione legata alla proposta contrattuale ed alle prospettive in fatto di ambizioni e progetti.