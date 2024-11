Reggina: i sei calciatori in tribuna. Laaribi c’è sempre

Ventisei i convocati di mister Pergolizzi per la sfida contro il Sambiase. Come ogni settimana sono diversi i calciatori costretti alla tribuna e anche per questa gara ce ne sono ben sei. Tra questi anche Giuliodori e Provazza.

In tribuna per scelta tecnica: Provazza, Malara, Ndoye, Rosseti, Laaribi e Giuliodori, ricordando che tra gli Over Dall’Oglio non era stato convocato.