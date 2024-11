Reggina, Trocini: ‘Recuperato Salandria ma perso un altro centrocampista’

Trasferta impegnativa per la Reggina sul campo della Nissa ma allo stesso tempo da vincere per rimanere in scia della capolista Siracusa. Presenta il match mister Trocini: “Squadra con il bracino? Direi che è troppo presto per fare questa considerazione. Aggiungo invece che l’aspetto tattico e fisico conta molto insieme alla impossibilità di poter effetturae i cambi che vuoi per le tante defezioni. E’ stato recuperato Salandria, perso invece Laaribi che ha avuto un problema muscolare, saremo forti comunque e probabilmente sarà la gestione che potrebbe crearci qualche difficoltà.

In settimana si è lavorato su alcuni principi, a testa bassa, delusi e amareggiati per i punti persi, ma siamo pronti per ripartire. Ogni allenatore ha la sua visione, il mio 3-5-2 lo vorrei in una certa maniera, ma in questo organico non ci sono doppioni per questo tipo di modulo ma anche per il 4-3-3. Questa squadra, però, è stata costruita per fare un pò tutto. Ci vogliono quindici titolari per mantenere alta l’intensità, fare pressione e questo puoi farlo solo se hai la possibilità di fare i cambi. Ba ha avuto una settimana in cui con la testa non c’era, non ci fosse stata necessità non l’avrei fatto giocare. Ora l’ho visto molto motivato e convinto, situazione sotto controllo. Renelus totalmente ristabilito. In porta giocherà l’Under, più precisamente Lagonigro, per Lazar ci vuole tempo”.

La Nissa, prossimo avversario

“Troviamo un avversario con molto entusiasmo e costruito con giocatori importanti. E’ andato via Bollino ma questo conta fino a un certo punto, sono cattiveria e voglia che fanno la differenza. Vorranno fare una grande partita, certamente saranno agguerriti, ma noi siamo pronti. Questo non è il campionato dello scorso anno, ci sono più squadre competitive, adesso molto più equilibrio.

Il calciomercato

“Si è fatta una chiacchierata ovviamente e la società ha mostrato disponibilità, ma ogni ragionamento va rimandato e bisogna solo ed esclusivamente pensare alla sfida di domani”.