Reggina, Trocini: ‘La prestazione? Meglio adesso, così tutti capiremo cosa troveremo…’

La Reggina fatica contro la Vibonese e riesce a spuntarla solo ai calci di rigore, dopo l’1-1 al termine dei tempi regolamentari. L’analisi del tecnico Trocini a fine partita a radio Febea: “Abbiamo faticato ad ambientarci alla partita, alla situazione, ci abbiamo messo un pò. Meglio il secondo tempo, si è sbloccato il risultato, potevamo fare il raddoppio. Gara in pugno e per un errore siamo andati ai rigori. Meglio sia arrivata adesso questa partita, così tutti capiremo cosa andremo a trovare ogni domenica. La Vibonese ha fatto una pressione devastante nel primo tempo, ma sapevamo che non poteva durare a lungo.

Il passaggio del turno è importante, ma partite così sono utili anche per ricordare a vecchi e nuovi quello che ci aspetta. Ogni situazione va affrontata con il giusto atteggiamento. Le scelte? E’ sempre un insieme di valutazioni legate all’avversario, allo stato di forma dei calciatori, ma sono sicuro che mi direte sempre perchè ha giocato uno piuttosto che un altro, proprio perchè abbiamo una rosa forte. Mungo stava molto bene, Toti ha avuto un periodo ultimo meno brillante, vado a sensazioni. Ad altri volevo dare minutaggio come Di Grazia e Montalto.

Gli Under? Nel primo tempo la pressione ha inciso molto e le dimensioni del campo pure. La gamba non è ottimale, bisogna migliorare e sono sicuro che lo faremo“.