Accademia del Tempo Libero: tutti gli appuntamenti del mese di maggio

Un nuovo programma, quello di maggio, sta per avere inizio per i soci dell’Accademia del Tempo Libero ODV di Reggio Calabria.

Una programmazione ricca e variegata che, in perfetto stile “Accademia”, propone appuntamenti dedicati alla musica, alla cultura, allo spettacolo, ai viaggi e all’intrattenimento.

Ad inaugurare il calendario sarà il Gran Galà Lirico “Epoche e stili nell’arte del Belcanto”, con il Maestro Gaetano Tirotta e i solisti del Nuovo Laboratorio Lirico.

Un evento di grande prestigio che offrirà al pubblico un’esperienza musicale di alto livello.

Particolarmente atteso, poi, l’appuntamento del 10 maggio, giornata dedicata ai festeggiamenti per la mamma, che vedrà protagonista il concerto dei Cori “Voci Bianche” e “Millenote Academy”, diretti dal Maestro Roberto Caridi. Il coro Millenote, fondato nel 2001 dallo stesso Caridi, vanta, nel corso degli anni, importanti collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale, oltre a numerosi concerti in Italia e all’estero.

Il programma proseguirà con escursioni, incontri dedicati ai temi della salute, della ludopatia, dell’astronomia e della storia, confermando l’attenzione dell’Accademia alla crescita culturale e sociale dei propri soci.

Di particolare rilievo anche l’appuntamento di venerdì 15 maggio, giorno in cui sarà inaugurata una suggestiva mostra fotografica a cura di Salvatore Marrari, accompagnata dalle note del Maestro Adolfo Zagari. L’esposizione raccoglie novantacinque scatti dedicati ai colori del mare reggino e alle sfumature delle colline aspromontane. Le opere, complete di passe-partout e pronte per essere incorniciate, rappresentano un prezioso dono dell’autore Marrari al sodalizio, di cui lo stesso è storico e attivo socio.

“Anche per questo mese – ha affermato il presidente dell’Accademia, Celestino Giovannini – abbiamo messo insieme un programma ricco di appuntamenti pensati per stare insieme e condividere passioni, dalla musica alla cultura fino alle escursioni.

L’Accademia del Tempo Libero continua a essere un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale della nostra comunità, grazie all’impegno e alla passione di tutti i suoi soci”.

Un mese di maggio, dunque, all’insegna della bellezza, della condivisione e della partecipazione, nel solco delle attività che da oltre 25 anni contraddistinguono l’Accademia del Tempo Libero.