Reggina, Trocini: ‘Meritavamo di vincere questo campionato. Amarezza enorme’

Mister Trocini parla a fine gara a radio Febea manifesta tutta la sua amarezza:

“Difficile trovare le parole giuste, l’amarezza è enorme. Nel calcio vince solo uno, abbiamo avuto un avversario forte, però penso che tutti noi meritavamo di vincere questo campionato, parlo dei ragazzi, della società, dei tifosi. Oggi è doloroso, ma non finisce qui, abbiamo la voglia, il desiderio, l’obbligo di vincere i play off, bisogna trovare la forza e buttare tutti noi stessi alla conquista di questo obiettivo.

Questa Reggina può giocarsela contro chiunque e in qualsiasi situazione, lo abbiamo dimostrato. I tifosi? Non ci sono parole, è troppo bello quello che si è creato, avrei voluto regalare a loro una gioia enorme, immaginavamo una grande festa, adesso è dura. Ma non riesco a vederla come una sconfitta, questa città non può essere sconfitta.