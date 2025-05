Reggina, Praticò: ‘Se vinciamo i play off, sono sicuro che verremo ripescati’

Ai microfoni di radio Febea, la dirigenza della Reggina a partire dal presidente Virgilio Minniti: “Avevamo promesso che ogni partita sarebbe stata una finale, lo abbiamo fatto ma non è bastato. Ci hanno messo veramente tutto e ringrazio i tifosi per averci accompagnato e sostenuto sempre. L’unico modo per arrivare al nostro obiettivo passa attraverso i play off e sono sicuro che i ragazzi faranno di tutto per raggiungerlo. Bellissimo quello striscione che ci ha emozionato tutti”.

Il vicepresidente Vitale: “E’ stata evidente la forza e la passione che ci hanno messo i tifosi e la squadra. Un gruppo unito e compatto, il rammarico è forte soprattutto perchè il campionato si è perso per un solo punto, complimenti al Siracusa. Adesso ci dobbiamo giocare tutte le carte che abbiamo a disposizione e vedremo come si evolveranno le situazioni, non abbiamo avuto molta fortuna quest’anno”.

Il DG Praticò: “La prima cosa che voglio fare è ringraziare staff tecnico e calciatori per avere gettato il cuore oltre l’ostacolo. E poi questi meravigliosi tifosi, le istituzioni, andiamo via con tanto rammarico ma bisogna guardare subito a domani, ci sono i play off e vedremo quello che acccadrà. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile, davanti c’era una squadra molto forte come il Siracusa, adesso fiducia e massima attenzione al prossimo impegno. Sono convinto che vincendo i play off avremo buone possibilità di essere ripescati. Quest’anno si è veramente sbagliato poco, rimane un forte rammarico, possiamo trovare mille episodi che ci hanno daneggiato e altrettanti che ci hanno favorito, non serve. Facciamo quadrato e proviamo ad arrivare dove volevamo arrivare oggi”.

Sul discorso ripescaggi va ricordato che la priorità è per le seconde squadre di A (l’Inter in questo caso), a seguire la vincente dei play off con il miglior punteggio in quella graduatoria che può essere stilata solo a completamento della post season e poi una retrocessa dalla C. Tutti discorsi ancora prematuri.