Serie D: Siracusa in serie C, retrocede il Locri. Risultati e classifica

Finisce la stagione regolare e il Siracusa, secondo quelle che erano le previsioni, conquista la promozione diretta in serie C, mentre per la Reggina rimane la post season sperando di arrivare fino in fondo e poi puntare ad un eventuale ripescaggio. Retrocede il Locri, crollo del Favara che consente al Città di S. Agata di agguantare i play out.

I risultati della giornata

Favara – Città di S. Agata 0-2

Pompei – Enna 1-3

Locri – Acireale 1-1

Nissa – Licata 3-2

Nuova Igea – Siracusa 1-3

Sancataldese – Reggina 0-1

0-1 Scafatese – Ragusa 2-1

Vibonese – Paternò 1-1

Riposa: Sambiase

La classifica

Siracusa 78 Reggina 75 Scafatese 65 Sambiase 54 Vibonese 50 Nissa 46 Paternò 44 Pompei 38 Ragusa 38 Nuova Igea 37 Sancataldese 35 Enna 35 Acireale 34 Favara 30 Licata 28 Città di S. Agata 27 Locri 24