Reggina: tra le scelte di Trocini, ci sarà anche quella del portiere

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato l’elenco degli infortunati, citando quelli per i quali il recupero è quasi completato e altri ancora costretti a rimanere fuori. Nessuna possibilità di rivedere in campo con la Nissa Porcino e Dall’Oglio, molti dubbi su Cham nonostante Trocini fino all’ultimo vuole sperarci e poi Barillà che tenterà in questa settimana di rientrare con un tutore al polso.

Due invece i calciatori che hanno ripreso ad allenarsi con la squadra, il centrocampista Salandria e il portiere Lazar. Il primo da costantemente escluso nella prima parte di stagione, è diventato elemento quasi insostituibile a centrocampo, il secondo, imbattuto da titolare in quel filone di gare in cui la squadra ha trovato gol e vittorie, è stato costretto allo stop da diverse settimane. Il suo possibile rientro porterà mister Trocini a dover fare delle scelte anche per quello che riguarda il portiere, viste le qualità del 2004 e l’opportunità di giocare con un Over in più di movimento, ricordando che la settimana scorsa l’organico ha visto aggiungersi anche Lagonigro, portiere del 2006.