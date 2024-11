Reggina: tutte le gare fino alla sosta natalizia

Si conclude il girone di andata, nessuna alternativa alla vittoria per gli amaranto. Dovranno essere quattro su quattro

Tante occasioni sprecate, pareggi che equivalgono quasi a sconfitte quelli che la Reggina ha raccolto fino a questo momento della stagione, nel dettaglio con Akragas, Acireale e Pompei, quest’ultimo addirittura maturato dopo essere stati in vantaggio di due reti al termine del primo tempo. Adesso i punti di distacco dalla vetta, occupata dal Siracusa, sono quattro e fino al termine del girone di andata, concomitante con la sosta natalizia, è obbligatorio fare bottino pieno.

Il calendario prevede due incontri in trasferte e altrettanti in casa, il primo in ordine di tempo è di quelli particolarmente delicati

Il calendario delle prossime quattro gare

Nissa – Reggina – 01 dicembre 2024, ore 14:30

Reggina – Locri – 08 dicembre 2024, ore 14:30

Castrumfavara – Reggina – 15 dicembre 2024, ore 14:30

Reggina – Sancataldese – 22 dicembre 2024, ore 14:30