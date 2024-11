Reggina: Trocini spiega la panchina lato Curva, poi l’aggiornamento sugli infortunati

Nel corso della conferenza stampa post gara, il tecnico Trocini, dopo aver analizzato la sconfitta e mostrato grande amarezza, ha spiegato il perchè della decisione di spostarsi sulla panchina lato Curva Sud e fatto l’aggiornamento sulla situazione infortuni:

Leggi anche

La panchina e gli infortuni

“Il cambio della panchina? Perchè ricordavo lo scorso anno gli avversari stare spesso addosso all’assistente ed era una cosa che mi dava fastidio. Secondo me abbiamo avuto tanti torti in casa e quindi ritenevo fosse giusto sportarci per evitarli. Degli infortunati l’unico che recuperemo con certezza è Salandria, spero possa rientrare anche Cham del quale si è avvertita l’assenza perchè è uno di quei giocatori che si fa sentire soprattutto in partite come questa per la sua fisicità”.