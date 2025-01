Reggina, l’evidente amarezza di Trocini: ‘Due punti persi. Per vincere serve altro…’

"Siamo venuti in casa di una squadra forte, costruita per vincere e abbiamo giocato meglio di loro, anzi la partita l'abbiamo dominata dal punto di vista temperamentale"

La profonda amarezza per come è finito il match è abbastanza visibile sul volto di mister Trocini al termine della gara tra la Reggina e la Scafatese. Gli amaranto per gioco e occasioni create avrebbero meritato la vittoria, decisivo il rigore fallito dal capitano Barillà. L’analisi del tecnico in sala stampa: “Sono arrabbiato, amareggiato. La partita è stata fatta bene nonostante il forte vento e il freddo. Match giocato sui nervi, sui duelli, sui contatti fisici e in questo non siamo mancati in niente. Le palle più importanti per vincere la partita le abbiamo avute noi, due punti persi.

Siamo venuti in casa di una squadra forte, costruita per vincere e abbiamo giocato meglio di loro, anzi la partita l’abbiamo dominata dal punto di vista temperamentale. Questo ci deve dare maggiore convinzione, ma vi assicuro che la squadra ci crede. Anche dopo il pareggio ci siamo buttati nuovamente avanti perchè volevamo vincerla, faccio i complimenti ai ragazzi. Adesso pensiamo a mercoledi.

Il gioco si rallenta quando ci sono molti falli, la palla esce spesso fuori, ma non per nostra volontà, quando la sfera era dentro il campo i miei ci sono stati e con grande volontà. Ripeto, è veramente un peccato, partite giocate così meritano i tre punti. I calciatori sono amareggiati quanto me.

Dal punto di vista della convinzione, dell’idea, della voglia di vincere, temperamentale ci siamo. Certo poi serve altro per esempio se entra il rigore oggi parliamo di un successo meritato. In partite come queste non ci sono molte occasioni e quando ti capitano devi metterla dentro, devi essere spietato, ecco cosa è mancato. Barillà è il rigorista della squadra e da quando ci sono io ha sempre segnato. Per Barranco non è stata una partita semplice, lui è stato bravo a crearsi la palla gol ma anche sfortunato, visto che è uscita di pochissimo.

Il campionato dice che ci sono cinque squadre che spingono per vincerlo e la Reggina è certamente dentro questo gruppo. Chi avrà maggiore continuità e chi prevarrà sugli scontri diretti farà la differenza”.