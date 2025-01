Il sindaco di Scafati Aliberti: ‘Arbitraggio scandaloso, falli fischiati a senso unico’

Un rigore sacrosanto, quello concesso alla Reggina e sbagliato dal capitano Barillà e una direzione di gara pulita e di personalità. Evidentemente non per il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti che nel dopo gara ha pubblicato un post sulla propria pagina facebook in cui si è lamentato dell’arbitro e del suo modo di gestire l’incontro tra la Scafatese e gli amaranto:

Leggi anche

Il pensiero del sindaco

“Da ex arbitro, prima che da tifoso e da Sindaco di Scafati, abbiamo assistito ad un arbitraggio scandaloso… con continui falli che interrompevano il gioco continuamente e fischiati a senso unico… sceneggiate dei giocatori della Reggina che continuamente, ad ogni contrasto si trovavano a terra… con il solo scopo di perdere tempo… Il calcio è tutt’altro… Abbiamo assistito oggi ad un “teatro” diretto da un arbitro che mi è sembrato essere stato mandato a Scafati dalla federazione per proteggere la società più blasonata… pessimo esempio per lo sport… complimenti ai TIFOSI DELLA SCAFATESE alla Dirigenza e al Presidente ROMANO per la civiltà che ancora una volta hanno dimostrato.. Orgoglioso di Scafati e del comportamento dei TIFOSI IN CURVA“.

Incredibile ma vero, aggiungiamo noi.