Reggina: mister Trocini preoccupato per il centrocampista Forciniti

Il giovane 2006 Forciniti, titolare quasi inamovibile nella prima parte di stagione e piacevole sorpresa, tra una squalifica da scontare e un assetto trovato con soli Over in mezzo, dall’arrivo di mister Trocini non è più sceso in campo da titolare. Nella partita di questo pomeriggio con la Scafatese, a cinque dalla fine, il tecnico lo ha mandato in campo al posto di Porcino.

La mancanza di continuità potrebbe essere la causa del problema al flessore accusato a fine gara che preoccupa molto il tecnico visto che, a fine gara, nel momento in cui gli è stato chiesto sul possibile turnover per il recupero di mercoledi con il Favara, ha risposto: “Mi preoccupa l’infortunio di Forciniti, sembra un problema al flessore serio. Mollare? Ma come si fa con una squadra così”.