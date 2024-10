Reggina: Tulissi amaranto, l’ufficializzazione arriva… dal calciatore

tizianotulissi97: “Pronto per un altro anno a combattere per questa maglia e questa città”.

La notizia non fa notizia, nel senso che ormai da giorni è risaputo che il futuro di Tiziano Tulissi sarà ancora in maglia amaranto. L’esterno che lo scorso anno è stato utilizzato da mister Maurizi prima come trequartista e poi come seconda punta, decisivo in diverse circostanze ma mai andato a rete, potrebbe davvero svoltare in questa stagione in fatto di realizzazioni, visto che il 4-3-3 che andrà ad utilizzare Cevoli, sembra l’atteggiamento tattico ideale per il giovane attaccante esterno.

Intanto, in attesa che la comunicazione arrivi ufficialmente dalla società, è lo stesso Tulissi attraverso il proprio profilo instagram a comunicarlo ai tifosi amaranto.