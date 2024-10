Reggina, piccolo turnover. Le possibili scelte di mister Drago

Terzo appuntamento in sette giorni per la Reggina. Questo impone al tecnico Drago di fare le scelte dell’undici iniziale, pensando anche ad un necessario recupero, soprattutto per quei calciatori a corto di preparazione.

Nulla dovrebbe succedere sulla linea difensiva e pur se pienamente recuperato, in porta ci dovrebbe andare ancora Farroni. Le novità in mezzo al campo ed in attacco.

REGGINA: Farroni; Kirwan, Conson, Gasparetto, Procopio; Salandria, De Falco, Bellomo; Tulissi (Strambelli), Baclet, Sandomenico. All. Drago