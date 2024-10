Reggina, tutti i possibili nomi in entrata

Sono davvero tanti i nomi accostati in queste ore alla Reggina. Il mercato degli amaranto, infatti, vive un momento di pura frenesia, non placato dagli unici due arrivi – Giuffrida e Armeno – ad oggi ufficializzati.

I profili più caldi sono certamente quelli degli ex Ivan Castiglia, oggi alla Triestina, e Marco De Vito, oltre che del laterale Hadziosmanovic della Sampdoria. Il mediano cosentino ed il difensore del Monopoli avrebbero dato ampia disponibilità a rivestire l’amaranto, così come l’esterno montenegrino. Da capire, tuttavia, quando e se si sbloccheranno le trattative che potrebbero portarli in riva allo Stretto.

Possibili alternative, decisamente low-cost, sono Navas dell’Akragas e Sirignano del Sant’Arcangelo. Perdono quota, invece, gli esperti La Camera e Polverini, così come Gastòn Corado. L’argentino del Matera, club con al quale la Reggina ha ipotizzato uno scambio con Lorenzo Di Livio, ha molte richieste in terza serie.

M.O.