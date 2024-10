Reggina, tutti i risultati contro, ma come detto c’è un’altra strada…

L’ennesimo ko interno della stagione, spinge la Reggina sempre più giù in classifica. La buona prestazione fornita contro il Lecce non risolve le problematiche legate ad una situazione che continua ad essere preoccupante, anche in virtù di quello che è successo sugli altri campi. Secondo pronostico l’Andria ha battuto in casa l’Akragas, mentre incredibile e rocambolesco il match di Fondi con la Paganese che è riuscita a spuntarla al minuto 92, chiudendo l’incontro con il risultato di 4-5.

La squadra di Maurizi sprofonda al terzultimo posto superata dai pugliesi e ad una sola lunghezza di vantaggio sui campani. A quattro giornate dalla conclusione la Reggina sarebbe salva direttamente grazie al disastroso campionato dell’Akragas. Ma, come detto, ci sono da giocare ancora quattro giornate. Cosa potrà accadere? Di tutto e di sicuro gli amaranto in questo finale non potranno più perdere e sicuro vincerne almeno tre. Con la Paganese costretta la prossima settimana al turno di riposo, il Fondi, quasi rassegnato, farà visita alla capolista Lecce, mentre la Reggina si reca a Bisceglie. Tra le ipotesi, come si diceva la scorsa settimana, anche quella di un secondo play out che rischia di non farsi qualora la terzultima in classifica, chiuda la stagione regolare con più di otto punti di vantaggio dal penultimo posto, molto probabilmente occupato anche in conclusione di campionato da Fondi. Oggi il vantaggio della Reggina da quella posizione è di sette lunghezze, dalla prossima potrebbe aumentare, ma è comunque un percorso per arrivare alla salvezza molto rischioso.