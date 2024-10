Reggina: il tweet di Gallo, di ringraziamento e di orgoglio

In cuor suo il presidente Luca Gallo ci ha sperato fino alla fine. Avrebbe voluto festeggiare il quarantanovesimo compleanno con la prima vittoria esterna della stagione, desiderio non esaudito dalla sua squadra, nonostante un primo tempo di grande dominio, un gol del solito Corazza ed almeno altre quattro grandi occasioni per raddoppiare. Alla fine ne è venuto fuori il quarto 1-1 in trasferta con tanto rammarico, ma anche la soddisfazione di una imbattibilità che continua.

Il presidente Luca Gallo, non ha fatto mancare il suo tweet a fine gara, approfittando pure per ringraziare tutti coloro che attraverso ogni canale hanno fatto i propri auguri al massimo dirigente.

