Calcio giovanile – Reggina U17, la squadra di Tobia vince ancora. Risultati e classifica

Continua il cammino della Reggina Under 17. La formazione allenata da mister Assumma mette a segno ben sei reti al cospetto del Matera che resta in partita per quarantacinque minuti. Secondo posto alle spalle del Catania con tre punti di distanza.

UNDER 17

REGGINA-MATERA 6-1

Marcatori: 18’ Rao, 28’ Ahmetaj, 52’ Criaco, 56’ Rao, 65’ Nemia, 70’ Scolaro, 89’ Provazza

REGGINA: Lofaro, Nemia, Criaco, Cama (72’ Currò), Scalise, Misiti, Provazza, Ambrogio (46’ Bezzon), Domanico (72’ Puggioni), Verteramo (72’ Spanò), Rao (63’ Scolaro) All.Assumma

MATERA: Pinto, Orfano, D’Andria, Zenela, Pignatale, De Marco, Attianese, Carrino, Ahmetaj, Riccardi, Mele All. Chimenti

Risultati 15^ giornata: Trapani-Monopoli 1-3; Catania-Sicula 2-0; Siracusa-Vibonese 4-0; Catanzaro-V.Francavilla 5-1

Classifica: Catania 37, Reggina 34, Matera 25, Monopoli 21, Catanzaro, Siracusa, V.Francavilla 18, Sicula 16, Trapani 11, Rende, Vibonese 7