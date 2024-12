Reggina: ufficiale l’esonero di Assumma. Le motivazioni nel comunicato della società

AS Reggina 1914 comunica di aver sollevato Tobia Assumma dall’incarico di allenatore responsabile della formazione Under 19 Nazionale.

Le ragioni dell’esonero sono da individuare nella gestione messa in atto dal tecnico che è risultata non in linea con i programmi societari condivisi ad inizio stagione.

Gli obiettivi richiesti dal Club sono stati improntati sulla crescita dei singoli giovani puntando al miglioramento tecnico sportivo, psicofisico ed educativo non certamente condizionati dalla ricerca spasmodica del risultato sportivo.

Nello specifico alcuni profili, che nella scorsa stagione sono stati attenzionati dai maggiori club di Serie A e B, sono stati trascurati e lasciati ai margini.

Il tecnico Assumma, oltre al disallineamento con gli obiettivi prefissati dalla Società, nelle scorse settimane ha organizzato tornei presso il Centro Sportivo Sant’Agata senza alcuna preventiva condivisione e autorizzazione del Responsabile del settore giovanile Sebastiano Fortugno, con l’aggravante di averlo fatto durante il ritiro pre-gara della prima squadra creando disordine all’interno del Centro Sportivo stesso.

Nella giornata di domenica 24 novembre, il mister Assumma ha anche assunto un comportamento irriguardoso nei confronti di un esponente della FIGC e precisamente del Responsabile Tecnico Federale che, ha esposto il Club a un necessario e repentino richiamo.

Nel contesto degli accordi, il susseguirsi di comportamenti irrispettosi e la violazione delle linee guide del Club hanno costretto la Società ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Il Club è amareggiato nel recepire da parte di alcuni organi di stampa notizie allusive e prive di qualsiasi fondamento che vanno ad intaccare la sfera personale ed emotiva di alcuni nostri giovani tesserati. A tal fine, visto l’età di questi ragazzi è auspicabile che restino al di fuori di qualsivoglia strumentalizzazione .

La Reggina 1914 continuerà a promuovere il calcio giovanile all’insegna dei valori di onestà e lealtà con l’unico obiettivo di crescere gli uomini e i calciatori amaranto del futuro.

Al mister vanno i migliori auguri per il prosieguo di carriera. A breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore.