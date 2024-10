Reggina, prossime ufficializzazioni in settimana. Poi l’attaccante

Sounas è stato il primo della settimana, tra giovedi e venerdi dovrebbero arrivare le altre. Parliamo di ufficializzazioni di giocatori nuovi che andranno a comporre l’organico della Reggina per la prossima stagione. Sta prendendo forma la squadra, secondo quelli che sono gli intendimenti del tecnico. Guarna tra i pali ed una difesa che pezzo dopo pezzo sta per essere ricostruita con Conson che non farà più parte del gruppo ed insieme a lui anche Redolfi.

Parlavamo dei prossimi due giorni perchè Cristini e Bertolo sono ormai in dirittura d’arrivo, sulla corsia di sinistra al momento c’è Bresciani, ma non sarà l’unico. CENTROCAMPO: detto di Sounas, si è vicini alla conclusione della trattativa con Nicolò Bianchi, forte centrocampista già al Novara con Mimmo Toscano ed elemento di sicuro affidamento. ATTACCO: tra qualche settimana ci si sposterà all’ultimo reparto, quello offensivo, quello più importante. Evacuo interessa, ma non è l’unico contattato da Taibi.

