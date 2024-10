Reggina: tra gli obiettivi, l’attaccante da quasi 200 gol

Abituato a vincere e soprattutto a segnare. E’ il cannoniere di sempre per quello che riguarda la serie C con 180 gol all’attivo, record difficilmente superabile. Uno di quegli attaccanti che in questa categoria rappresenta la garanzia assoluta e non è un caso che su Felice Evacuo, nonostante i suoi 37 anni, ci siano tante società sulle sue tracce.

Ha vinto qualche settimana addietro il suo quarto campionato di C con la maglia del Trapani e su di lui si sono concentrate anche le attenzioni della Reggina. Mimmo Toscano lo conosce bene, molto bene, avendolo avuto a Novara dove con i suoi 14 gol ha contribuito alla promozione della squadra piemontese in serie B.

Ci sta provando Massimo Taibi, la concorrenza è numerosa, la presenza del tecnico reggino potrebbe essere determinante nella scelta che farà ‘attaccante.

