Reggina: Baclet e De Falco in uscita, ma vogliono Bellomo e Strambelli

C’è un corposo movimento in entrata, ma anche operazioni in uscita che ancora si devono concretizzare. Si è già detto di coloro che non rientrano più nei piani del tecnici fra cui il capitano Conson, mentre il DG Gianni, seppur smentito dal procuratore del calciatore, ha parlato di Baclet in uscita e qualora si creassero le condizioni, anche il centrocampista De Falco potrebbe cambiare aria.

Ritenuta da Taibi pedine importanti per la prossima Reggina, non è poi così scontato che rimangano ancora in amaranto Nicola Bellomo e Nicola Strambelli. Nessun dubbio sulle loro qualità tecniche, più complicata invece la loro collocazione in quel 3-5-2 che mister Toscano immagina.

Su Bellomo ci sono richiami dalla serie B con Pisa e Pescara che hanno chiesto informazioni, mentre per quello che riguarda Strambelli, i colleghi di TMW parlano di un interessamento di Teramo e Catanzaro.

