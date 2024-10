Calciomercato: la Reggina ha individuato il rinforzo per la corsia di destra

Difesa e corsie esterne le zone di campo che in questo momento il DS Taibi vuole rinforzare e bene, ritenendole importanti per l’economia del gioco di squadra. Reparto arretrato robusto e fasce in grado di esaltare le qualità dell’attaccante che dovrà arrivare. Già detto di Guarna, Cristini, Bertolo, Bresciani, adesso le attenzioni si spostano sulla corsia di destra con l’alternativa da trovare a Kirwan o addirittura un titolare.

Secondo quanto riporta alfredopedulla.com, si sarebbe vicini alla conclusione della trattativa con Davide Bianchi, classe 1996, giocatore del Vicenza con un altro anno di contratto.

