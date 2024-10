Reggina, un pareggio per salutare la stagione. Il futuro è già iniziato

La Reggina chiude la stagione con il secondo 1-1. Al Granillo gli amaranto pareggiano con la Juve Stabia, gol a freddo per Mezavila (classica rete da ex avvelenato) pareggio ospite al minuto 22 con Sorrentino, abile a ribattere in rete il rigore respinto da Licastro. Maurizi ritrova Bianchimano giusto in tempo per il saluto del centravanti, applaudito nel corso della ripresa quando ha lasciato il campo a Samb.

Classica sfida di fine stagione tra squadre senza obiettivi, il caldo fa il resto e favorisce sbadigli e pensieri rivolti al futuro. Quello della Reggina è già iniziato, con la presentazione avvenuta questa mattina del d.s. Taibi e del club manager Branca. Adesso si attende il tassello più importante, quello del nuovo tecnico. Scontato l’addio di Maurizi, salutato tiepidamente dalla Curva Sud a fine partita.