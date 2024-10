Reggina, un’altra fumata bianca. Mezavilla resta a Reggio?

Ultime, frenetiche, ore di mercato in quel di Milano per la dirigenza della Reggina 1914. Al lavoro, ora più che mai, sia in entrata che in uscita. Ma, naturalmente, andiamo con ordine, partendo dall‘ufficializzazione di una delle trattative che vi avevamo raccontato in mattinata.

È arrivata, infatti, la fumata bianca per il trasferimento di Filippo Franchi in riva allo Stretto. L’attaccante della Roma, fino a pochi giorni fa ad Agrigento, approda in amaranto con la formula del prestito secco fino a giugno 2018.

Pochissime novità sulle spinose questioni relative a Mezavilla e Porcino che, clamorosamente, potrebbero restare a Reggio Calabria. Il brasiliano, infatti, proposto dalla Reggina come pedina di scambio in molteplici contrattazioni, starebbe rifiutando ogni destinazione ed, al momento, una sua conferma appare più che probabile. Per quanto riguarda l’esterno, invece, è la mancanza di offerte ufficiali al club di Via Petrara a far propendere per una permanenza al Sant’Agata.

La certezza è che difficilmente si registreranno ulteriori movimenti in entrata senza gli addii dei due giocatori sopracitati, nonostante l’organico a disposizione di Agenore Maurizi manchi, anche numericamente, di almeno una pedina nel reparto difensivo. Con un gong che, minuto dopo minuto, si avvicina.

