Reggina, Ungaro: “Vittoria di squadra. Problemi? Siamo professionisti”

Buona la prestazione di Giuseppe Ungaro, decisivo in particolare con l’assist servito a Franchini in occasione del gol partita. Le parole del centrocampista classe ’95 al termine della gara vinta contro il Siracusa: “Vittoria di squadra, ci tengo a sottolineare questo aspetto. Il campo non era nelle migliori condizioni ma ci dobbiamo adattare. Abbiamo disputato una buona partita, la squadra è stata corta e compatta. La mia posizione? Ho giocato più avanti rispetto al solito, mi piace questa posizione, rientravo per dare una mano al centrocampo. Difficoltà fuori dal campo? Siamo dei professionisti, a posto con la nostra coscienza. Dobbiamo pensare solo ad allenarci e giocare, specie in questo periodo con tante partite ravvicinate”.

foto: corrieredellosport.it