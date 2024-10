Reggina, ventuno i convocati per Matera. Condemi…

La Reggina 1914 ha da poco diramato i convocati per la difficile trasferta di domani sera, sul terreno di gioco del Matera. Per la gara in programma in terra lucana, il tecnico Agenore Maurizi ha deciso di chiamare ventuno giocatori, escludendo ancora una volta il partente Porcino.

Dentro, invece, tutti i nuovi acquisti, compreso Marco Condemi. Il centrocampista classe ’95, dunque, ritorna ad essere convocato per gare ufficiali a distanza di circa due anni. Di seguito, l’elenco completo dei giocatori a disposizione dell’allenatore di Colleferro:

Amato, Armeno, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Castiglia, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Giuffrida, Hadziosmanovic, Fortunato, Gatti, Laezza, Licastro, Marino, Pasqualoni, Provenzano, Sparacello, Tulissi, Turrin