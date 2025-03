Reggina-Vibonese: sarà ‘Giornata Amaranto’. Sconti allo Store per gli abbonati

AS Reggina 1914 comunica che, in occasione della gara Reggina-Vibonese, in programma domenica 30 marzo alle ore 15:00 presso lo Stadio “Oreste Granillo”, è stata indetta la Giornata Amaranto.

Di conseguenza, gli abbonamenti stagionali non saranno validi per l’accesso alla partita e non saranno concessi accrediti di alcun genere. Restano invece validi i mini-abbonamenti sottoscritti per le ultime sei gare di campionato.

PREZZI

CURVA SUD € 10 INTERO

CURVA SUD RIDOTTO Donne, U14 e Over 65 € 7 (solo per abbonati)

TRIBUNA LATERALE € 20 INTERO

TRIBUNA LATERALE RIDOTTO U14 € 10, Donne e Over 65 € 14 (solo per abbonati)

TRIBUNA CENTRALE € 30

VIP € 40

diritti di prevendita esclusi

Gli abbonati stagionali avranno la prelazione sul posto e, acquistando il biglietto per la partita, potranno usufruire di uno sconto del 20% presso lo Store ufficiale del Club. Per i non abbonati, la scontistica sarà del 10% da usufruire su un acquisto entro il 30 aprile 2025.

I biglietti saranno acquistabili anche presso lo Store ufficiale, situato in Corso Garibaldi 505, nei seguenti giorni e orari:

Per usufruire della promozione, sarà necessario presentare il tagliando d’accesso allo stadio al momento dell’acquisto presso lo Store ufficiale.

martedi 25 marzo dalle 16.30 alle 19.30

da mercoledì 26 a sabato 29 marzo, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

domenica 30 marzo dalle ore 11 alle ore 13

SETTORE OSPITI

I residenti nella provincia di Vibo Valentia potranno accedere solo ed esclusivamente nel settore ospiti. In attesa delle definitive disposizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza.