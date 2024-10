Reggina-Vibonese, la probabile formazione amaranto: dubbio Petermann

Finalmente, malgrado l’inferno che stanno attraversando Serie B e C, si ritorna in campo per una partita ufficiale. Primo, vero, impegno per Reggina di Roberto Cevoli che, dopo i ritiri di San Gregorio Magno ed Acri e le amichevoli con Salernitana, Acri e Gallico Catona, torna a disputare un match al Granillo ospitando la Vibonese, nella seconda giornata del girone M della Coppa Italia Lega Pro.

Una sfida certamente interessante, con i rossoblù obbligati a vincere per continuare a sperare di ottenere la qualificazione, dopo il ko di settimana scorsa al “Razza” contro il Siracusa, spettatrice interessata di questo secondo round. Fra sette giorni, invece, toccherà ai ragazzi guidati dall’ex tecnico del Renate recarsi al “De Simone”.

Per l’occasione il mister amaranto non dovrebbe schierare una formazione molto diversa da quella vista il 1º agosto all’Arechi. Appurato che il modulo dell’annata 2018/2019 sarà il 4-3-3 e che il portiere titolare sarà Confente, contro Bubas e compagni dovrebbero essere nuovamente Conson e Redolfi a guidare la difesa amaranto con Zivkov e Kirwan a presidiare le fasce. Occhio, comunque, a Stefano Ciavattini, voglioso di assaporare l’erba (?) dell’impianto di Viale Galilei.

Il grosso dubbio, comunque, riguarda il centrocampo: saranno della gara Marino e Salandria. Da capire se sarà replicato l’esperimento dell’Arechi, con l’ex Matera ad agire da play basso e Navas proposto come mezz’ala o se, invece, ci sarà l’esordio di Petermann, con il classe ’97 inizialmente in panchina. In avanti, viaggia verso la titolarità il tridente Maritato-Tulissi-Emmausso, ma occhio a Ungaro.

REGGINA (4-3-3): Confente; Zivkov, Conson, Redolfi, Kirwan; Salandria, Marino, Navas; Emmausso, Tulissi, Maritato. ALLENATORE: Roberto Cevoli. A DISPOSIZIONE: Morabito, Vidovsek, Ciavattini, Curto,Pogliano, Seminara, Mastrippolito, Amato, Bonetto, Sciamanna, Ungaro.

BALLOTTAGGI: Redolfi-Ciavattini 70%-30%, Navas-Petermann 55%-45%, Emmausso-Ungaro 55%-45%, Maritato-Sciamanna 70%-30%.

SQUALIFICATI: Mezavilla

