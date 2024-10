Reggina, buona la prima. Bastano pochi minuti per superare la Vibonese

Per la prima ufficiale della stagione, mister Pergolizzi se la gioca con quattro Under da subito, inserirendo nell’undici iniziale anche l’ultimo arrivato Giuliodori. Tra i pali Lumia, poi linea difensiva composta da Mariano, Adejo e Bonacchi, in mezzo Ba, Barillà e Forciniti, l’altro esterno nella corsia di sinistra è Porcino, in attacco Barranco e Ragusa.

Pronti, via e neppure arrivati al primo minuto, la squadra amaranto passa in vantaggio con Giuliodori, seppur evidente è stata la deviazione del difensore Caballero. Calcio d’inizio, lancio lungo su Barillà, tocco morbido verso Porcino che crossa e al volo Giuliodori colpisce di destro. La deviazione inganna Illipronti. Tre minuti più tardi Ragusa sbaglia clamorosamente davanti al portiere e fallisce la rete del 2-0. E’ dominio totale della squadra guidata da Pergolizzi che sviluppa un’altra azione e manda in gol l’implacabile Barranco, bravissimo nel primo controllo e poi nel superare il portiere. 2-0 dopo soli cinque minuti.

Altra occasione sui piedi di Barillà che da buona posizione spara alto. Continua la supremazia territoriale della Reggina che gestisce il doppio vantaggio e al minuto venticinque prova anche a triplicare. Ci va vicinissimo ancora una volta Barranco, bravissimo a colpire di piatto su cross di Porcino, palla di poco a lato. Al trentacinquesimo, al primo vero affondo la Vibonese rischia di accorciare dopo una mischia dentro l’area, salva Porcino con la palla che sbatte sulla traversa e va fuori. Dopo tre minuti di recupero finisce la prima frazione di gioco con il risultato di 2-0.

Secondo tempo

E’ una Reggina più di attesa quella di inizio secondo tempo, ma grazie alla solita corsia di sinistra e uno straripante Porcino, crea l’occasione per andare sul 3-0 con una bellissima conclusione al volo di Forciniti, parata con difficoltà dal portiere. Primi cambi, fuori Ragusa e Mariano, dentro Perri e Girasole.

Spunto interessante della Vibonese al decimo con Giunta va quasi a botta sicura, la sfera sfiora il palo. Cambi anche in casa rossoblu, fuori Berardi e Aronica, dentro Milazzo e l’ex Marras, mentre Pergolizzi manda in campo Laaribi e Vesprini per Giuliodori e Forciniti. Al trentesimo esce uno stanchissimo e generoso Porcino, al suo posto Salandria.

Brivido a cinque minuti dalla fine con un tiro cross di Squillace che sbatte sulla traversa a Lumia battuto. La Vibonese nel finale prova a rientrare in partita ma non ci riesce, Reggina stanca e chiusa sulla sua metà campo tenta qualche incursione senza successo. Scivola la seconda parte senza altri particolari sussulti, decisamente meno entusiasmante della prima. 2-0 il risultato finale.