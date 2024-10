Reggina, che peccato. Finisce in parità al Menti di Vicenza

Finisce in parità la sfida tra Reggina e Vicenza al Menti dove aleggia ancora il ricordo di Paolo Rossi.

Gli amaranto lasciano due punti in terra veneta, al termine di una partita di carattere. La Reggina andata meritatamente in vantaggio con Bianchi si è fatta raggiungere nel secondo tempo per una imperdonabile ingenuità dell’estremo difensore amaranto Plizzari. Ma la squadra ha lanciato finalmente segnali positivi per l’approccio alla partita dimostrando anche sicurezza e lottando su ogni pallone.

Le Formazioni

Reggina ancora incerottata (rientra, ma in panchina, Cionek, ma si ferma Lafferty). Baroni propone in questa sua seconda uscita con gli amaranto il 4-3-2-1. Difesa confermata, fuori De Rose con Crisetig centrale assistito da Folorunsho e Bianchi, sulle fasce Bellomo e Rolando a supporto dell’unica punta, Rivas.

Vicenza (3-4-3): Grandi, Pasini, Padella, Bizzotto, Zonta, Da Riva, Cinelli Barlocco, Dalmonte, Giacomelli, Longo. All. Di Carlo

Reggina (4-3-2-1): Plizzari, Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara, Bianchi, Criseig, Folorunsho, Rolando, Bellomo, Rivas. All. Baroni

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna (Michele Grossi, Francesca Di Monte). Quarto uomo Giacomo Camplone di Pescara

Primo tempo

Fase di studio nei primi minuti senza grossi sussulti da ambo le parti.

Calcio d’angolo conquistato dalla Reggina al 6° minuto. Bel cross di Di Chiara con la difesa biancorossa che anticipa l’intervento di Rivas. Sul successivo corner però gli amaranto non riescono a rendersi pericolosi.

All’11° minuto bella azione del Vicenza che si propone con un’azione prolungata di Longo che dal limite dell’area serve un passaggio filtrante per Zonta che mette al centro una palla insidiosissima su cui si avventa Dalmonte che anticipa l’uscita di Plizzari non centrando la porta.

Al 13° conclusione di Bellomo dal limite dell’area. Il fantasista amaranto ha provato un tiro a giro dal vertice sinistro dell’area biancorossa, ma la palla si spegne sul fondo.

La Reggina prende campo, appare più convinta e più solida rispetto alle ultime uscite.

Nuovo calcio d’angolo per gli amaranto. Sul cross di Bellomo stacca di testa Bianchi che colpisce debolmente la palla che finisce al lato.

Al 19° cross di Di Chiara ancora una volta preciso, questa volta sui piedi di Delprato che non se la sente di calciare verso la porta e mette dentro una palla insidiosa che però la retroguardia biancorossa riesce ad intercettare liberando l’area di rigore.

Al 27° palla filtrante di Rivas per Bianchi che costringe il portiere all’uscita fuori dai palli. Palla in out. Di Chiara mette in movimento Rivas che prova con successo una incursione sulla sinistra mettendo in affanno la retroguardia biancorossa con Grandi che smanaccia e allontana il pericolo.

La Reggina c’è e il Vicenza non riesce a costruire.

Al 32° giallo per Barlocco che entra in ritardo su Rolando che provava ad accentrarsi dal settore destro del campo.

Solito pasticcio Reggina con Stavropoulos che al 34° con un cervellotico passaggio arretrato mette in movimento Longo che supera Plizzarri e calcia a porta vuota. Per fortuna Loiacono recupera e in scivolata mette in corner.

Giallo per Loiacono al 37° che ferma con un fallo di ostruzione Giacomelli.

Sul successivo calcio di punizione si rende pericolosissimo il Vicenza. Giacomelli calcia direttamente in porta una palla che esce di un soffio alla destra di Plizzari.

Calcio di punizione da quaranta metri circa. Sulla palla si presentano Crisetig e Bellomo. Sarà il fantasista barese ad incaricarsi di calciare, ma il suo tiro finisce in curva.

Al 44° il gran GOL di Bianchi su azione capolavoro della Reggina. Folorunsho parte dalla propria metà campo mettendo in movimento Di Chiara che mette dentro il solito cross pennellato sull’accorrente Bianchi che con un grande stacco anticipa tutti e mette alle spalle di Grandi. Reggina in vantaggio meritatamente.

Il Vicenza accusa il colpo e la Reggina cerca di approfittarne con Rivas che, a pochi secondi dal termine della prima frazione di gioco, semina il panico sul settore sinistro del campo, entra in area e mette la palla al centro. Arriva in corsa Delprato che non riesce a calciare bene per uno sfortunato rimpallo.

Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda i giocatori negli spogliatoi.

Secondo tempo

Il Vicenza fa entrare Meggiorini per Bizzotto, schierandosi in campo con il 4-2-4.

Al 52° giallo per Longo per fallo ai danni di Rolando.

La Reggina si fa vedere nella metà campo avversaria al 53° , ma sul successivo contropiede è il Vicenza a farsi pericoloso con una palla gettata al centro dell’area che però si conclude con un nulla di fatto per la chiusura di Delprato.

Al 55° è giallo per Crisetig.

Al 59° il gol del Vicenza. Nuovo pasticcio amaranto firmato Plizzari che su un rilancio del portiere avversario quasi innocuo, esce e cincischia con la palla fuori dall’area di rigore. Il portiere amaranto controlla male e viene aggredito da Longo che ruba palla e insacca a porta vuota.

Al 60°: giallo per Cinelli per intervento scomposto ai danni di un calciatore amaranto.

La reazione della Reggina arriva al 64° con un tiro di Di Chiara che diventa pericoloso per una deviazione fortuita. Ma la palla esce in corner lontano dai pali.

Al 65° secondo giallo per Longo che viene espulso per un intervento a gamba tesa su Di Chiara.

La Reggina cerca di sfruttare la superiorità numerica. Al 69° cross di Bellomo per la testa di Bianchi al centro dell’area. L’autore del gol amaranto è però viene anticipato e la palla finisce sul fondo vicinissima al palo.

Al 73° cambio Reggina: entra Situm per Rolando.

Al 75° è Crisetig a farsi pericoloso direttamente su Calcio d’angolo. La parabola è tagliata sul primo palo ma finisce fuori.

AL 77° occasione per Rivas che controlla male in area e si fa rubare il tempo dalla retroguardia biancorossa.

Un minuto dopo è Folorunsho ad avere l’occasione di mettere la zampata vincente, ma la svirgola su pressione della difesa del Vicenza.

All’81° Meggiorini lavora bene una palla sulla sinistra mette al centro e Cappelletti tira a botta sicura ma la palla esce di un soffio per una deviazione.

All’82° esce Da Riva per Rigoni nelle fila del Vicenza.

All’86° esce Crisetig limitato dai crampi lasciando spazio a Vasic.

All’88° gran tiro da trenta metri di Bianchi e grande risposta di Grandi che mette in angolo.

All’89° Plizzari si riscatta dall’erroraccio deviando in angolo un tiro insidiosissimo di

Al 90° ammonito Padella.