Reggina-Vicenza: definito il giorno e l’orario dell’incontro

Settimana di sosta nel campionato di serie B. Si riprenderà venerdi a due giorni dalla Santa Pasqua e si tornerà in campo lunedi di Pasquetta. Due impegni molto duri per la Reggina che si fermerà in Veneto per la doppia trasferta da giocarsi prima sul campo del Venezia e poi su quello del Cittadella.

Intanto dalla Lega B, è stato ufficializzato il giorno e l’orario del match contro il Vicenza:

“La Lega B ha pubblicato in data odierna il giorno e l’orario della gara tra Reggina e Vicenza che sarà disputata domenica 11 aprile ore 15“.