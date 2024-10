Reggina-Vicenza: stasera si gioca. Il dato della prevendita dei biglietti

Vincere ancora per allontanarsi ulteriormente dalla parte bassa della classifica. Obiettivo primario rimane la salvezza ed anche per ammissione dello stesso Stellone, in questo conteggio di punti, è molto probabile che se ne debbano togliere due causa penalizzazione. La Reggina affronta al Granillo un Vicenza in grande difficoltà per quello che riguarda i calciatori a disposizione, ma non per questo rassegnato, tantomeno condizionato dalla brutta classifica. La squadra di mister Brocchi è reduce da cinque risultati utili consecutivi e spera di aumentare il proprio bottino, di fronte gli amaranto che, come detto, puntano a venire fuori dalla zona pericolo al più presto.

Al Granillo non ci sarà il grande pubblico

Per la sfida di questa sera, non ci sarà il grande pubblico. Un calo che al Granillo si è registrato già in occasione delle ultime due partite e che probabilmente segnerà contro il Vicenza il numero più basso in fatto di presenze, salvo impennate dell’ultima ora. Ai 1262 abbonati, al momento si aggiungono i circa 500 biglietti venduti, poi il solito conteggio che nel suo totale vede sempre gli ingressi di cortesia e gli accrediti.