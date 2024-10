Calcio – Reggina, se vinci ne superi tre. La nuova classifica

Amaranto ultimi a scendere in campo insieme al Siracusa. Esordio per Drago

Nella giornata in cui spiccano ben quattro pareggi ad occhiali, importante il colpo esterno della Viterbese nella rincorsa ai play off. Il Trapani non approfitta del turno di pausa della Juve Stabia, benissimo Catania e Catanzaro. Per la Reggina la grande opportunità in caso di successo di superare tre squadre potendo raggiungere il quinto posto.

V. Francavilla – Matera 3-0

Catanzaro – Paganese 4-1

Rieti – Sicula Leonzio 0-0

Bisceglie – Trapani 0-0

Monopoli – Viterbese 0-2

Catania – Casertana 3-0

Potenza – Rende 0-0

Cavese – Vibonese 0-0

Siracusa – Reggina lunedi 20,30

CLASSIFICA

Juve Stabia (-1) 56

Trapani (-1) 48

Catanzaro, Catania 47

Vibonese, Casertana 35

Monopoli (-2) 34

Reggina (-2) 33

Rende (-1) 32

Potenza 31

V. Francavilla, Cavese 27

Viterbese, Sicula Leonzio 25

Siracusa (-1), Rieti (-2), Bisceglie 19

Paganese 9

Matera (-33) -17

Viterbese con 5 gare ancora recuperare

