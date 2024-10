Reggina – Virtus Francavilla, la voce dei tifosi amaranto

di Domenico Suraci – La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Una partita davvero difficile da commentare, un punto comunque guadagnato per gli amaranto nonostante la prestazione scialba. Non preoccupa però lo 0 a 0 quanto il poco gioco espresso dagli amaranto.

Questa settimana ai nostri microfoni:

Lorenzo Vitto (giornalista della Gazzetta dello Sport): partita noiosa e brutta. Solo al 90° il primo tiro in porta. Perché solo due sostituzioni per Maurizi? Molti erano stanchi andavano inserite energie fresche negli ultimi minuti del match. Teniamoci comunque questo punto importante in chiave classifica.

Antonella Placanica (direttore di Forza Reggina): la seconda partita di seguito senza un’azione da goal. Bisogna intervenire immediatamente sull’organizzazione di gioco.

Ruggero Rizzi(giornalista): nulla di nuovo rispetto la scorsa settimana, una squadra che non propone gioco. Bianchimano deve recuperare le palle autonomamente, Tulissi è entrato a furor di popolo ma non già forse per convinzione di Maurizi che sempre di meno mi convince.

Alessandro D’Agostino (tifoso della Reggina): Col pareggio facciamo poco. Maurizi ha sbagliato formazione, i tifosi vogliono vincere. Tulissi ci sarebbe servito in campo molto prima.

Demetrio Marcianò (giornalista di Reggioinforma): una partita a senso unico nel primo tempo a favore del Francavilla. Nel secondo tempo abbiamo provato qualche azione. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ovvero i cinque risultati utili conquistati.

Tonino Nucera (giornalista di Radio Gamma): una partita dal punto di vista tattico nulla. E’ comunque un pareggio, un risultato giusto. Lo 0 a 0 è il massimo, dobbiamo trovare un’identità. Bene Bianchimano e bene la difesa.

Roberto Foti(giornalista di Reggioinforma): la partita si doveva vincere come dovevamo vincere contro il Fondi. Il pubblico si sta stancando e non viene allo stadio. La risposta è nei 90 minuti disputati oggi.