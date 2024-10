Reggina – Viterbese, la voce dei giornalisti e dei tifosi amaranto: “E’ stato importante crederci fino all’ultimo”

La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina che ha lasciato il “Granillo” con il fiato sospeso fino all’ultimo, ma che ha dimostrato ancora volta di essere una squadra costruita per vincere.

Andrea Ripepi (ReggioTV)

Maurizio Gangemi (ilreggino.news)

Gianni Renzulli (tifoso della Reggina)

Fa bene Mister Toscano a tenere sulla corda i propri ragazzi soprattutto quando si devono incontrare squadre di media bassa classifica. Negli ultimi anni si è assistito un tale livellamento tecnico, dalla serie A alla serie C , che il termine “squadra materasso ” è andato definitivamente in soffitta. Oggi, ad esempio, tutti ci aspettavamo una partita semplice ed una caterva di gol anche per rafforzare la posizione di capocannoniere di Corazza. Invece la Reggina si è imbattuta in una squadra “la Viterbese ” catenacciara si ma anche spigolosa ed in qualche occasione pungente. Certamente, qualsiasi squadra incontri la Reggina lo fa e lo farà con lo stesso piglio e la stessa determinazione che ci mettono in serie A contro la Juve che, tra l’altro perdendo ieri pare che abbia lasciato lo scettro alla Reggina quale squadra ancora imbattuta, almeno in Italia . Con la vittoria odierna la Reggina ha aggiunto un altro tassello al puzzle sul quale tra breve potremo leggere “B”. Lo ha fatto oggi anche se con un rigore forse un po’ generoso, almeno così è parso, ma i campionati si vincono pure con un po’ di fortuna. La cosa importante è tenere distanziate le squadre che , sulla carta , potrebbero infastidirci. Appunto sulla carta perché la Ternana ha perso in casa contro la Casertana dimostrandosi poco attendibile , mentre il Bari ha sudato sette magliette per vincere contro un Potenza che avrebbe meritato ampiamente il pari e per cui bisogna dare ragione allo striscione esposto nello stadio lucano :” Lu Putenz è semb nu squadron “. Ma, allora, la Reggina cos’è? FORZA REGGINA, REGALA A QUESTA CITTÀ, AFFAMATA DI CALCIO (e non solo) “LA SERIE B”