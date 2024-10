Reggina-Viterbese: il Granillo prima del fischio d’inizio (foto)

Una bellissima giornata di sole, una buona cornice di pubblico per Reggina-Viterbese. davvero un bel colpo d’occhio all’Oreste Granillo in attesa di avere i numeri ufficiali per quello che riguarda la vendita dei biglietti. Settore di Curva Sud come sempre gremito e caloroso, ha incitato la squadra anche durante la fase di riscaldamento, buona presenta anche nel settore di Tribuna Est, dove per l’occasione la società ha dato la possibilità agli Over 70 ed agli Under 14 di poter accedere in forma del tutto gratuita.

