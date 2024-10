Reggina: vogliono Sparacello e Mezavilla. Taibi può chiudere per l’attaccante?

Davide Petermann ad un passo e centrocampo completato, poi ogni attenzione sarà spostata verso quel reparto che dovrà portare i gol alla squadra di mister Cevoli per un campionato da play off.

Sparacello e Mezavilla gli uomini chiave delle prossime mosse di mercato. I due elementi, senza che mai lo si dicesse apertamente, non rientrano nei piani tecnici della società e per i quali si sta cercando una sistemazione.

Dopo un periodo di stallo sembra che nelle ultime ore qualcosa si stia muovendo. Per l’attaccante, secondo quanto scrivono i colleghi di TuttoC.com ci sarebbero Lucchese e Gubbio, mentre per il brasiliano potrebbe esserci l’interesse dell’ambiziosa Audace Cerignola, compagine che punta alla vittoria del prossimo campionato di serie D e che ha già acquistato l’esperto difensore Abruzzese, classe 1981, lo scorso anno tra Virtus Francavilla e Andria, con un passato in serie A con il Lecce e tantissima serie B.