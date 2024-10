Reggina, i Warriors 79 ricordano due grandi tifosi: Giacomo e Peppe (foto)

Passione, calore, amore viscerale verso la squadra della propria città. Storicamente il quartiere S. Anna rappresenta una delle zone di Reggio Calabria dove si concentra una parte dei tantissimi tifosi amaranto. E’ anche il quartiere che ha visto nascere uno dei primi club organizzati, i Warriors 79, con il fondatore Demetrio Surace. I tifosi con qualche anno di Reggina alle spalle ricorderanno coreografie e straordinario incitamento in quella curva in legno battezzata “Catania“, essendo stata costruita per ospitare i tifosi rossoazzurri in uno dei tanti sentitissimi derby di fine anni settanta.

In quel club c’era anche un giovanissimo Giacomo Battaglia, l’artista reggino scomparso il primo aprile del 2019, appassionato tifoso amaranto e ricordato dagli amici di S. Anna con un bellissimo striscione collocato in prossimità della piazza principale: “Giacomo per sempre uno di noi“. Il secondo striscione è nel ricordo di Peppe Funaro, prematuramente scomparso: “Un vero guerriero non muore mai. Ciao Peppe“.