Reggina, il week end dei giovani dalla Berretti ai Pulcini. Il programma

Torna il weekend, torna il calcio giocato. Le categorie nazionali, dopo la pausa, scendono nuovamente in campo. C’è il Rende, sabato, per la Berretti di mister Quarticelli, a caccia del primo posto in classifica. Domenica è il turno, invece, di U17 ed U15, entrambe impegnate al Santoro di Villa San Giovanni contro i pari età del Monopoli.

Ecco il programma completo del settore giovanile:

BERRETTI NAZIONALI GIRONE E, 17^ GIORNATA: REGGINA-RENDE, sabato 2 marzo 2019 ore 13:30, stadio “Santoro” – Villa San Giovanni (RC)

UNDER 17 SERIE C GIRONE E, 17^ GIORNATA: REGGINA-MONOPOLI, domenica 3 marzo 2019 ore 16, stadio “Santoro” – Villa San Giovanni

UNDER 15 SERIE C GIRONE E, 17^ GIORNATA: REGGINA-MONOPOLI, domenica 3 marzo 2019 ore 14, stadio “Santoro” – Villa San Giovanni

UNDER 15 REGIONALI CALABRIA, 21^ GIORNATA: AUDAX LOCRI-REGGINA, domenica 3 marzo 2019, ore 10:00, stadio “Comunale”, via Cusmano – Locri (RC)

ESORDIENTI 2006: 2^ edizione “Trofeo Città di Crotone”, da sabato 2 marzo 2019 a domenica 3 marzo 2019, Centro Sportivo Macrillò (KR)

ESORDIENTI 2007: 2^ edizione “Trofeo Città di Crotone”, da sabato 2 marzo 2019 a domenica 3 marzo 2019, Centro Sportivo Macrillò (KR)

PULCINI 2008: Torneo Carnevale Rossonero, martedì 5 marzo 2019, San Mango Piemonte (SA)

PULCINI 2009: 2^EDIZIONE “Trofeo Città di Crotone”, da sabato 2 marzo 2019 a domenica 3 marzo 2019, Centro Sportivo Macrillò (KR)