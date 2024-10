Il reggino Costarella nella storia del nuoto calabrese. Record e medaglia d’oro

L'atleta della società Pianeta Sport ottiene anche il pass per i prossimi campionati italiani

Il reggino Angelo Costarella tesserato con la società Pianeta Sport guidata da Diego Santoro ai Criteria 2019 di Riccione mette a segno 2 imprese memorabili per la storia del nuoto calabrese. Con il tempo di 24″92 sui 50 farfalla Realizza il nuovo record regionale e conquista il pass per i prossimi campionati italiani. Sui 100 farfalla con il crono di 54″64 conquista il Titolo di Campione Italiano portando a Reggio Calabria ed in tutta la nostra regione la prima medaglia d’oro.