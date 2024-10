Il reggino Nicolas Viola ancora in A. Il Cagliari esalta le sue qualità. Il comunicato

Sarà ancora Cagliari per il reggino Nicolas Viola. La società, dopo l’ultimo ottimo campionato disputato dal fantasista, ha deciso di prolungare il contratto fino alla fine della prossima stagione. Nicolas era corteggiatissimo da Pippo Inzaghi che avrebbe voluto portarlo al Pisa.

Il comunicato

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver raggiunto un nuovo accordo con Nicolas Viola: il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del Club per un’ulteriore stagione.

In Sardegna dall’estate 2022, il fantasista classe ’89 ha messo da subito al servizio della squadra tutta la sua esperienza e qualità. Alla sua prima gara ufficiale con il Cagliari, in Coppa Italia contro il Perugia, si è presentato ai tifosi rossoblù realizzando su punizione il gol vittoria: una pennellata dai 20 metri, una magia, per il 3-2 finale. Leader in campo e fuori, punto di riferimento per lo spogliatoio, ha dato il suo importante contributo alla conquista della Serie A, facendosi trovare sempre pronto ogni qualvolta chiamato in causa.

È stato tra gli indiscussi protagonisti della stagione appena trascorsa: tra campionato e Coppa Italia ha collezionato 28 gare, con 6 reti e 3 assist. Talento, estro, saggezza tattica, gol pesanti come quelli realizzati all’Unipol Domus contro il Genoa e l’Atalanta, decisivi per i 3 punti, o ancora la rete del 2-2 a Milano contro l’Inter“.