Reggio, a breve disponibili nuove pizze Gourmet al Mangià RC

Primo anno di attività per Mangià RC, la pizzeria della centralissima via Tommaso Campanella (situata alle spalle di Piazza Camagna).

“I punti di forza del Mangià -afferma il titolare, Bruno Crucitti- in questo primo anno di attività sono stati l’alta qualità del cibo e l’intraprendenza dello staff che lavora giornalmente all’interno dell’azienda.”

“La panificazione abbinata alla ristorazione -continua- è un nuovo concetto che in città mancava. Io e mio fratello siamo contenti di averlo proposto per primi. La pizza al pesce ha lasciato scettici tutti i reggini inizialmente, sembrava una cosa strana. Con il passare del tempo però le persone hanno conosciuto questo nuovo prodotto ed apprezzandolo per come merita.”