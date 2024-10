Reggio, ai nastri di partenza la quarta edizione di Xenia Book Fair

Tutto pronto per la quarta edizione di Xenia Book Fair, la fiera del libro nazionale con tema l’accoglienza, organizzata dalla reggina Casa editrice Leonida di Domenico Polito, in collaborazione con Art Academy e l’Associazione culturale Anassilaos.

Si tratta di un unicum sul territorio, imperdibile occasione di confronto socio-culturale su quello che è un tema caldo di questo periodo, esposto sotto le più svariate sfaccettature.

Non a caso la location scelta per l’occasione è il Parco della Mondialità (Gallico, RC), conosciuto per la sua caratteristica struttura architettonica in ricordo dei diversi Paesi del globo.

Negli anni la fiera ha accumulato un alto gradimento, sia in termini di ospiti autorevoli (Hafez Haidar, Dato Magradze, Alisa Ganieva, Carmine Abate, Ruska Jorjiolani, Cecile Kyenge, David Bazeraschivili e tanti altri) sia in termini di numerosità di partecipanti, come editori e come pubblico.

Quest’anno si punta ancora più in alto: una maggiore durata della fiera che interesserà l’intera settimana dal 2 all’8 luglio, tutti i pomeriggi dalle ore 17 alle ore 23, ad ingresso gratuito; in programma oltre cento incontri culturali tra prosa e poesia, presentazioni di libri e salotti con gli autori; la partecipazione di oltre cinquanta case editrici provenienti da tutto il territorio nazionale che allestiranno nel parco le proprie aree espositive.

In particolare, quest’anno Xenia Book Fair avrà il piacere di incontrare come ospiti d’onore: Andrea Calabrese, Toni Capuozzo, Chiara Ricci, Ruska Jorjoliani, Enrico Costa, Franco Sorba.

Non saranno solo i libri i protagonisti della fiera, anche l’arte farà da contorno grazie agli spazi a cura del Laboratorio artistico dell’Accademia di Belle Arti presso l’Area Convivio (7-8 luglio), una mostra d’arte allestita da Art Academy presso la Sala Azzurra ed una rassegna fotografica realizzata da Marco Costantino presso la Sala Giglio.

Con l’occasione, si invitano tutti i giornalisti interessati a partecipare ed incontrare direttamente gli ospiti ad accreditarsi presso lo stand A13 della Case editrice Leonida, durante gli orari di apertura della fiera stessa.

Non resta che invitare tutti a partecipare ed augurare un nuovo grande successo!