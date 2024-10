Reggio, al Lido Stella Marina divertimento e buon cibo con ‘Regina Rogers’

Evento da non perdere presso il Lido Stella Marina di Reggio Calabria. Domenica 30 giugno sarà ospite la favolosa ‘Regina Rogers’, pronta a dare spettacolo con le sue divertenti esibizioni.

Non mancheranno di certo buon cibo, ottimo vino, tante risate e tutto quello che serve per cominciare al meglio l’estate, oramai esplosa con le sue bollenti temperature.

Per cena sarà possibile degustare uno squisito giro pizza a partire da 15 euro a persona, a seguire lo spettacolo che vedrà protagonista Regina Rogers.

“Stella Marina” migliora di anno in anno e con la sua vasta scelta di servizi, la professionalità ed una gestione familiare arrivata alla terza generazione ha conquistato i reggini di ogni età. Giovani, meno giovani, bambini potranno finalmente gustare le prelibatezze che tanto avevano atteso durante questo lungo inverno.

La ‘Stella Marina‘ è in continuo movimento e le sorprese per l’estate 2019 non possono finire qui. Cos’avrà in serbo lo stabilimento di Pentimele? Non ci resta che aspettare per scoprirlo insieme.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazione è possibile visitare la pagina Facebook del lido. Per gustare i piatti dello stabilimento balneare (e riservare un tavolo per lo spettacolo di Regina Rogers) è preferibile la prenotazione, che può avvenire contattando i numeri:

345 7516053;

096543676.