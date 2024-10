A Reggio al via il corso di primo soccorso

Si terrà giorno Sabato 15 dicembre, dalle ore 08.30 alle ore 13.30, l’importante Corso di formazione BLSD dell’American Heart Association – La Feluca a Reggio Calabria, autorizzato dalla Regione Calabria e tenuto dal Dott. Fabio Foti ed i suoi istruttori in una location che sarà definita in base al numero di partecipanti. Il Corso, unico nel suo genere, rilascia una qualifica riconosciuta a livello INTERNAZIONALE.

Il Corso HS (OPERATORI NON SANITARI) American Heart Association è rivolto ad operatori laici, operatori socio-sanitari (OSS)in formazione, personale non sanitario, persone operanti NON continuativamente nel settore sanitario o dell’emergenza o chiunque voglia acquisire la capacità di riconoscere il grado di compromissione delle funzioni vitali di base (coscienza, respiro, battito cardiaco) di una vittima, eseguire correttamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare di base ed utilizzare al meglio un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

L’arresto cardiaco improvviso è un corto circuito del cuore che può colpire chiunque, ovunque ed in qualsiasi momento: in quattro minuti, senza un soccorso pronto e corretto, porta a danni cerebrali irreversibili ed alla morte della sfortunata vittima. Ma se viene praticata una RCP (rianimazione cardio-polmonare) precoce di qualità la percentuale di sopravvivenza aumenta in modo significativo prevenendo i danni causati dalla diminuzione dell’afflusso di ossigeno nel cervello.

Caratteristiche del corso: Interattività massima con il metodo didattico “si fa pratica guidati dal video”, manuale BLSD/PBLSD ufficiali AHA HS/BLS per ogni corsista, isole addestrative con manichini computerizzati QCPR e feedback immediato sulle manovre.

Riconoscimenti:

Certificato AHA attestante il superamento del corso HS dell’American Heart Association e tesserino AHA con numero di matricola BLSD HS con QE CODE digitale, entrambi con validità INTERNAZIONALE della durata di 2 anni.

Attestato regionale (Abilitazione nazionale all’uso del defibrillatore)

Tesserino regionale (Abilitazione nazionale all’uso del defibrillatore)

Qualifica valida per uso Curriculum

Il corso si considera attivato al raggiungimento minimo di n.12 iscritti ed ammette un numero massimo di 30 iscritti. Costo di iscrizione: euro 85,00

Referenti/Contatti:

Davide Costante – 346-2204637

Dott. Fabio Foti – fabiofoti66@gmail.com