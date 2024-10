Reggio, al via il posizionamento dei primi eco-compattatori “Garby” in città – FOTO

Una scommessa vinta. GARBY e il Comune di Reggio Calabria per un progetto virtuoso nato nel 2015 grazie all’intuizione del concessionario di Reggio Calabria, con il posizionamento dei primi eco-compattatori in città.

Un riscontro da subito straordinario: le macchine, posizionate in scuole, università e suoli privati in prossimità di attività commerciali, hanno raccolto oltre 70.000 bottiglie al mese per eco-compattatore.

Un progetto green da subito apprezzato e condiviso dai cittadini reggini che da oggi potranno conferire bottiglie, flaconi in plastica e lattine per bevande in 10 punti strategici della città, individuati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria: da Santa Caterina a Ravagnese, passando per CEDIR, Piazza Garibaldi, zona Piazza Castello, zona Sant’Antonio, Via Reggio Campi, Ponte della Libertà e Pineta Zerbi.

I 10 eco-point verranno installati entro il 30 settembre 2017 da GARBY, un’azienda italiana che opera nei servizi della green-economy e organizza, attraverso tecnologie innovative e automatiche, l’intero processo per la raccolta differenziata di qualità di materiali quali contenitori di liquidi in plastica e alluminio, sino allo STOCCAGGIO, TRASPORTO e TRASFORMAZIONE in nuovi prodotti fruibili dal mercato. Gli eco-point di ultimissima generazione, idonei alla raccolta differenziata e riduzione volumetrica fino all’80% dei materiali, rilasceranno al cittadino un ticket con un eco-punto per ogni conferimento effettuato. I punti accumulati potranno subito essere convertiti in buono sconto o buono spesa presso attività commerciali locali e nazionali, grazie all’attività dell’agenzia partner KGMarketing che si occuperà dello sviluppo commerciale relativo alle convenzioni nella città di Reggio Calabria.

Oggi, ad esempio, grazie all’accordo con Q8easy, è possibile ricevere, con sole 10 bottiglie conferite, € 0,60 di sconto su un rifornimento di carburante superiore a € 30.

Entro il 30 settembre, quando tutte le macchine saranno posizionate in città, saranno numerose le convenzioni anche con importanti attività del nostro territorio.

Un vantaggio quindi per tutti: per i cittadini, che godranno di un servizio di raccolta dei rifiuti più efficiente e capillare, ed al tempo stesso premiante; ma anche per le attività commerciali che potranno aumentare la pedonabilità nel punto vendita, contribuendo al tempo stesso ad un progetto che libera l’ambiente dai rifiuti e ridona alla società la possibilità di vivere al meglio il proprio territorio.

FOTO DI ANTONELLO DIANO